29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Jaouen Hadjam'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jaouen Hadjam, milli maçta yaşadığı sakatlıkla siyah-beyazlıları endişelendirdi.

calendar 29 Aralık 2025 10:23
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Jaouen Hadjam'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın yakından takip ettiği Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam, Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 14. dakikasında aldığı darbe sonrası bileğinden sakatlanan Hadjam, oyuna devam edemedi. Hakem, VAR uyarısına rağmen pozisyon için sadece sarı kart gösterirken, genç sol bek bir süre kendisini denemeye çalıştı ancak karşılaşmaya devam edemeyerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. 

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORDU

Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Hadjam'ın yaşadığı sakatlık, hem milli takım hem de Beşiktaş cephesinde endişe yarattı. Oyuncunun durumunun netleşmesi için detaylı kontrollerin yapılacağı öğrenildi.



SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Young Boys formasıyla 26 resmi maça çıkan Jaouen Hadjam, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Sol bekteki enerjik oyunu ve hücuma verdiği destekle dikkat çeken genç futbolcu, Beşiktaş'ın transfer listesinde önemli bir yer tutuyordu. Ancak yaşanan bu sakatlık sonrası siyah-beyazlıların planlarında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.