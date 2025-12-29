Levent Mercan, fırsatı iyi değerlendirdi!

Fenerbahçe'de Archie Brown'un sakatlığı sonrası sol bekte forma şansı bulan Levent Mercan, performansıyla dikkat çekti. Sezonun ilk bölümünde yalnızca 19 dakika sahada kalan sarı-lacivertli oyuncu, sabırlı çalışmasının karşılığını aldı.
Yedek kaldığı süreçte antrenmanlardaki isteğini koruyan Levent Mercan, Brown'un formsuzluğu ve uzun süreli sakatlığının ardından ilk 11'e yerleşti ve Teknik Direktör Tedesco'nun güvenini kazandı. Bu sezon toplam 4 asist yapan Mercan, bunların 3'ünü oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda üretti.
Avrupa Ligi'nde Brann, ligde Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında asistle katkı veren Levent Mercan, Eyüpspor karşısında ise ilk 11'de başladığı maçta gol pası verdi. Brown'un yokluğunda Levent Mercan'ın önümüzdeki maçlarda da sol bekte görev alması bekleniyor.
