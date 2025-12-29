29 Aralık
Beşiktaş için transferde Tyrique George fırsatı!

Beşiktaş yönetiminin Chelsea'nin genç yeteneği Tyrique George için harekete geçtiği ileri sürüldü. Siyah beyazlılar potansiyeli yüksek futbolcuyu kiralama formülü ile kadrosuna katmak istiyor.

29 Aralık 2025 12:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş için transferde Tyrique George fırsatı!
Beşiktaş, kış transfer penceresinin açılmasına sayılı günler kala kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Tecrübeli futbolcuların yanı sıra genç ve potansiyelli isimlere de yönelen Beşiktaşlı yetkililer, Premier Lig'in köklü kulübü Chelsea'de forma giyen Tyrique George'u transfer listesine dahil etti.

Premier Lig devi de altyapıdan yetişen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gelişim kaydetmesi için düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma kiralamaya karar verdi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Siyah-beyazlı kurmayların, Londra temsilcisinin bu kararı sonrası şartların uygun olması durumunda transfer için düğmeye basacağı öğrenildi. Beşiktaşlı idarecilerin genç yetenek için kiralama teklifi yapmaya düşündüğü belirtildi.

Tyrique George'un Chelsea ile 2027 yılına kadar sözleşmesi ve +1 yıl opsiyonu bulunuyor. Öte yandan Bundesliga ekibi RB Leipzig ve Serie A'nın köklü kulübü AS Roma'nın da genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

TEKNİK KALİTESİ YÜKSEK

Ağırlıklı olarak kanatlarda oynayan Tyrique George, hücum hattında birden fazla rol alabiliyor. Hızı ve patlayıcı deparlarıyla dikkat çeken genç oyuncu, 'dikine oyun' anlayışını temel alan takımlar için biçilmiş kaftan. Dar alanda oldukça etkili ve adam eksiltme becerisi yüksek. Genç yaşına rağmen sorumluluk almaktan çekinmiyor, kaleye zaman zaman sürpriz şutlar çıkarabiliyor.

PİYASA DEĞERİ

Piyasa değeri 22 milyon euro olan İngiliz oyuncu, Premier Lig'de 4 maçta 143 dakika süre alırken, skora katkıda bulunamadı. UEFA

Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada forma şansı bulan George, 5-1 Chelsea'nin üstünlüğüyle biten Ajax maçında 1 kez fileleri havalandırmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
