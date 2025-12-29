Sporting Lizbon'dan Porto takibine devam

Portekiz 1. Ligi'nin 16. haftasında Sporting Lizbon ile Rio Ave karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sporting Lizbon, 4-0'lık skorla kazandı.



Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 34, 60 ve 61. dakikalarda Luis Suarez, 53. dakikada Maximiliano Araujo kaydetti.



Bu sonucun ardından Sporting Lizbon, puanını 41 yaptı ve 43 puanlı 1 maçı eksik lider Porto'yu takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Rio Ave ise 17 puanda kaldı.



Sporting Lizbon, gelecek hafta Gil Vicente deplasmanına gidecek. Rio Ave ise evinde Casa Pia ile karşılaşacak.



