28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Sporting Lizbon'dan Porto takibine devam

Sporting Lizbon, Rio Ave'yi 4-0 mağlup etti ve lider Porto'yu takibini sürdürdü.

calendar 29 Aralık 2025 01:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Portekiz 1. Ligi'nin 16. haftasında Sporting Lizbon ile Rio Ave karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sporting Lizbon, 4-0'lık skorla kazandı.

Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 34, 60 ve 61. dakikalarda Luis Suarez, 53. dakikada Maximiliano Araujo kaydetti.

Bu sonucun ardından Sporting Lizbon, puanını 41 yaptı ve 43 puanlı 1 maçı eksik lider Porto'yu takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Rio Ave ise 17 puanda kaldı.

Sporting Lizbon, gelecek hafta Gil Vicente deplasmanına gidecek. Rio Ave ise evinde Casa Pia ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
