28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Inter, liderlik koltuğunu bırakmadı

Inter, Atalanta deplasmanında kazandı ve Serie A'da liderlik koltuğunu bırakmadı.

29 Aralık 2025 00:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'da Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 1-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 65. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Inter, 36 puanla 2025 yılını lider kapatmayı başardı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Atalanta, 22 puanda kaldı.

Inter, 4 Ocak'ta Bologna'yı ağırlayacak. Atalanta ise 3 Ocak'ta Roma'yı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
