Osimhen için dikkat çeken sözler: 'Gerçek bir canavar'

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi'nin yer aldığı Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda gücünü ortaya koydu. "Kartallar", Tunus'u 3-2 mağlup ederken, Süper Lig'de oynayan iki futbolcunun golleriyle adını son 16 turuna yazdırdı.
TUNUSLU TARAFTARDAN OSİMHEN'E ÖVGÜ
Nijerya basınından pulsesports.ng, maçta Osimhen'in etkileyici performansını ele alırken bir Tunus taraftarının değerlendirmesine de yer verdi. Taraftar, "Osimhen'e karşı oynamış bir takımın destekçisi olarak şunu söyleyebilirim ki, ona karşı mücadele etmek hem korkutucu hem de sinir bozucu. Stoperlerimiz normalde bu kadar zorlanmaz, ortaları savunurken de nadiren bu kadar problem yaşarız. Ancak bu oyuncu tam anlamıyla bir canavar. Hareketleri çok akıllıca, boşluklara ne zaman ve nereden gireceğini çok iyi biliyor ve fiziksel olarak da apayrı bir seviyede" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Super Sports'ta yorumculuk yapan, Nijerya Milli Takımı'nın eski kalecisi Akpeyi de Osimhen'in çok yönlü oyununa dikkat çekti. Akpeyi, yıldız ismin hem hücumda hem savunmada görev yaptığını vurgulayarak, "Kollarını sıvadı ve sahada gerçekten büyük bir mücadele verdi. Bir anda hücumdan savunmaya koştu, hatta orta sahayı geçip defansa kadar geldi. Takımına olan bağlılığı ve kazanma isteği tam olarak buydu" şeklinde konuştu.
