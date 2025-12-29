29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Osimhen için dikkat çeken sözler: "Gerçek bir canavar"

Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'a karşı sahada öne çıkan Victor Osimhen, performansıyla rakip tribünlerin takdirini topladı. Tunuslu bir taraftar, yıldız golcüyü "gerçek bir canavar" sözleriyle tanımladı.

calendar 29 Aralık 2025 11:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi'nin yer aldığı Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda gücünü ortaya koydu. "Kartallar", Tunus'u 3-2 mağlup ederken, Süper Lig'de oynayan iki futbolcunun golleriyle adını son 16 turuna yazdırdı.

TUNUSLU TARAFTARDAN OSİMHEN'E ÖVGÜ

Nijerya basınından pulsesports.ng, maçta Osimhen'in etkileyici performansını ele alırken bir Tunus taraftarının değerlendirmesine de yer verdi. Taraftar, "Osimhen'e karşı oynamış bir takımın destekçisi olarak şunu söyleyebilirim ki, ona karşı mücadele etmek hem korkutucu hem de sinir bozucu. Stoperlerimiz normalde bu kadar zorlanmaz, ortaları savunurken de nadiren bu kadar problem yaşarız. Ancak bu oyuncu tam anlamıyla bir canavar. Hareketleri çok akıllıca, boşluklara ne zaman ve nereden gireceğini çok iyi biliyor ve fiziksel olarak da apayrı bir seviyede" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Super Sports'ta yorumculuk yapan, Nijerya Milli Takımı'nın eski kalecisi Akpeyi de Osimhen'in çok yönlü oyununa dikkat çekti. Akpeyi, yıldız ismin hem hücumda hem savunmada görev yaptığını vurgulayarak, "Kollarını sıvadı ve sahada gerçekten büyük bir mücadele verdi. Bir anda hücumdan savunmaya koştu, hatta orta sahayı geçip defansa kadar geldi. Takımına olan bağlılığı ve kazanma isteği tam olarak buydu" şeklinde konuştu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
