28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Fenerbahçe'de dev tepki; Oğuz Aydın

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın - Trabzonspor görüşmelerinin ortaya çıkmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar geçmişi hatırlatarak tepki gösterdi.

calendar 29 Aralık 2025 08:36 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 08:43
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki sürpriz transfer görüşmesi ortalığı karıştırdı. Başkan Ertuğrul Doğan bizzat Sadettin Saran'ı telefonla arayıp Oğuz Aydın'ı istedi.

CAMİADA SERT TEPKİ

Sözcü'de yer alan habere göre; görüşme olumlu bir havada geçerken, gözler milli futbolcunun vereceği karara çevrilmişti. Forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakan 25 yaşındaki futbolcu "Ailemle görüşüp kararımı bildireceğim" dedi. Bu gelişmenin ortaya çıkması sarı-lacivertli camiada çok sert tepki gördü.


ÇAĞRI SONRASI OLUMSUZ YANIT

Fenerbahçe sezon başında Uğurcan Çakır'a talip olmuştu. Başkan Ertuğrul Doğan canlı yayına bağlanıp, "Kesinlikle Fenerbahçe'ye satmayacağım" demişti.

Aradan bir süre geçtikten sonra milli kaleci Galatasaray'a imza attı. 2017 yılında da Mehmet Ekici'nin transfer sürecinde iki kulüp arasında sorun yaşanmıştı. İşte bu iki olayı hatırlatan taraftarlar, "Oğuz Aydın'ı Trabzonspor'a vermeyin" çağrısı yaptı. Fenerbahçe yönetimi de bu çağrı üzerine bordo-mavili kulübe olumsuz geri dönüş yaptı. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
