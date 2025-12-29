Konyaspor'dan orta sahaya Norveçli takviye

Konyaspor, Norveçli orta saha oyuncusu Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Yeşil-beyazlı kulübün prensipte el sıkıştığı Svendsen, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Konya'ya geldi.
Bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcunun, geçtiğimiz günlerde Norveç ekibi Viking ile sözleşmesi sona ermişti.
Konyaspor'un orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına kadrosuna kattığı Svendsen'in, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Transferin kısa süre içinde kulüp tarafından resmen açıklanması öngörülüyor. (Yeni Konya)