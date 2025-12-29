28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Konyaspor'dan orta sahaya Norveçli takviye

Konyaspor, Norveçli orta saha oyuncusu Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 29 Aralık 2025 00:19
Fotoğraf: Imago
Konyaspor'dan orta sahaya Norveçli takviye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Konyaspor, Norveçli orta saha oyuncusu Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
 
Yeşil-beyazlı kulübün prensipte el sıkıştığı Svendsen, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Konya'ya geldi.
 
Bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcunun, geçtiğimiz günlerde Norveç ekibi Viking ile sözleşmesi sona ermişti.
 
Konyaspor'un orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına kadrosuna kattığı Svendsen'in, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
 
Transferin kısa süre içinde kulüp tarafından resmen açıklanması öngörülüyor. (Yeni Konya)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.