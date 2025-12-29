28 Aralık
Beşiktaş geri dönmesini istemiyor!

Beşiktaş'ın sezon başında Genoa'ya kiraladığı Jean Onana, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. Türkiye'ye dönme ihtimali bulunan oyuncu için siyah-beyazlı takımın kapıları da kapandı.

Beşiktaş'ın, Genoa'ya kiraladığı Jean Onana, şu ana kadar sadece 2 maçta çıktı ve 31 dakika sahada kaldı.

İtalyan ekibinin Onana ile devam etmek istemediği ve kiralık kontratı sonlandırarak ocak ayında geri göndermeye hazırlandığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ KAPILARI KAPATTI

Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun siyah-beyazlılara dönüş kapısı ise kapalı.

Futbolcunun, menajerinin ligin ikinci yarısında forma giyebileceği bir kulüp bulduğu takdirde Genoa'dan ayrılıp yeni bir serüvene adım atabileceği aktarıldı.



  • KL
