28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
0-0DA
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Milan kazandı: Nkunku'dan bu sezon ilk!

İtalya Serie A'da Milan, sahasında Hellas Verona'yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Christopher Nkunku, fileleri 2 kez sarstı ve Serie A'daki ilk gollerini kaydetti.

calendar 28 Aralık 2025 16:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Milan kazandı: Nkunku'dan bu sezon ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A 17. hafta maçında Milan, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti. Milan, San Siro'daki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Milan, ilk yarısı uzun süre sessiz geçilen maçta 45+1. dakikada Christian Pulisic'in attığı golle soyunma odasına 1-0 öne gitti.

Ev sahibi Milan, 48. dakikada Christopher Nkunku'nun penaltıdan attığı golle 2-0'ı buldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Nkunku, bu sezon Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı.



NKUNKU YİNE ATTI


Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşayan Nkunku, 53. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve Milan, Verona karşısında skoru 3-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Milan, sahasında Hellas Verona'yı 3-0 mağlup etti.

Hellas Verona'da Galatasaray'dan transfer edilen Victor Nelsson 90, Beşiktaş'tan kadroya katılan Al-Musrati 85 dakika sahada kaldı. Nelsson, Milan'ın ikinci golü öncesi penaltıya sebep olan isim oldu.

Geçen hafta yaşadığı puan kaybından sonra yeniden kazanan Milan, bu sonuçla ligde 35 puana yükseldi. İki haftalık galibiyet serisi sonrası kaybeden Verona, 12 puanda kaldı.

Milan, ligdeki bir sonraki maçında Cagliari deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Torino'yu ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.