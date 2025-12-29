29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Galatasaray'dan stoper harekatı; İşte listedeki 3 yıldız

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak stoper transferinde o 3 yıldızı birden listesine aldığı öğrenildi.

calendar 29 Aralık 2025 12:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arası transfer döneminde öncelik verilen mevkilerden birisi de stoper hattı. Cimbom bu anlamda 3 yıldız ismi transfer listesine ekledi.

Galatasaray defans hattını güçlendirme adına harekete geçti.

BERALDO VE DIOMANDE ÖNE ÇIKTI

Aslan'ın listesinde PSG'den 22 yaşındaki Lucas Beraldo ve 22 yaşındaki Ousmane Diomande öne çıktı.

Cimbom, Brezilyalı stoper Beraldo ve Fildişi Sahilli savunmacı Diomande'yi öncelikli olarak kiralamayı planlıyor.

PAVLOVIC DE ALTERNATİFLER ARASINDA

Milan'dan 24 yaşındaki Pavlovic de alternatifler arasında duruyor. 

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
