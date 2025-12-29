Galatasaray'dan stoper harekatı; İşte listedeki 3 yıldız

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arası transfer döneminde öncelik verilen mevkilerden birisi de stoper hattı. Cimbom bu anlamda 3 yıldız ismi transfer listesine ekledi.
Galatasaray defans hattını güçlendirme adına harekete geçti.
BERALDO VE DIOMANDE ÖNE ÇIKTI
Aslan'ın listesinde PSG'den 22 yaşındaki Lucas Beraldo ve 22 yaşındaki Ousmane Diomande öne çıktı.
Cimbom, Brezilyalı stoper Beraldo ve Fildişi Sahilli savunmacı Diomande'yi öncelikli olarak kiralamayı planlıyor.
PAVLOVIC DE ALTERNATİFLER ARASINDA
Milan'dan 24 yaşındaki Pavlovic de alternatifler arasında duruyor.
Galatasaray defans hattını güçlendirme adına harekete geçti.
BERALDO VE DIOMANDE ÖNE ÇIKTI
Aslan'ın listesinde PSG'den 22 yaşındaki Lucas Beraldo ve 22 yaşındaki Ousmane Diomande öne çıktı.
Cimbom, Brezilyalı stoper Beraldo ve Fildişi Sahilli savunmacı Diomande'yi öncelikli olarak kiralamayı planlıyor.
PAVLOVIC DE ALTERNATİFLER ARASINDA
Milan'dan 24 yaşındaki Pavlovic de alternatifler arasında duruyor.