29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Göztepe, talipleri bekliyor!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yabancı kontenjanı açmak amacıyla iki oyuncusuyla yollarını ayırmak istiyor.

calendar 29 Aralık 2025 12:29 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 15:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe, talipleri bekliyor!
Süper Lig'de ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Avrupa potasındaki Göztepe bir yandan da gidecek oyunculara odaklandı.

Şu ana kadar dış transferde İsviçre'nin Servette takımında ofansif orta saha Alexis Antunes ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, gözden çıkardığı oyuncular için teklifleri değerlendirmeye başladı.

Özellikle yabancı kontenjanını açmak isteyen Göztepe, Brezilyalı sağ bek Ruan ve Ürdünlü golcü İbrahim Sabra ile yol ayrımına geldi. Henüz 19 yaşında olan Sabra'nın gelişime açık bir oyuncu olması nedeniyle kiralanacağı ifade edildi.


1'inci Lig'den iki takımın Sabra transferi için yönetimle görüşme halinde olduğu vurgulanırken, oyuncunun bir Romanya takımıyla da temasta bulunduğu vurgulandı. Sezon başında Göztepe'ye Atletico Goianiense'den gelen Ruan ise ligde sadece 2 maça çıktı.

Toplam 115 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcuya henüz hiçbir takımdan teklif gelmedi. Göztepe'nin vedalaşmayı düşündüğü diğer futbolcu Ahmed Ildız'ın da kendine kulüp aradığı bildirildi. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Ildız, 8 maçta yalnızca 1 kez ilk 11'de görev yaptı. Yeni yılda sarı-kırmızılılarla yola devam etmeyecek olan deneyimli oyuncunun da en kısa sürede başka bir takımla anlaşma sağlaması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
