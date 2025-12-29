29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Rosatom Satranç Kupası'nda ödüller sahiplerini buldu

FIDE ustası (FM) Ahmet Olçum'un altın madalya kazandığı açık kategoride usta adayı (CM) Emre Kırılmaz ikinci, FIDE ustası Babageldi Annaberdiyev üçüncü oldu

calendar 29 Aralık 2025 12:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rosatom Satranç Kupası'nda ödüller sahiplerini buldu
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Rus nükleer endüstrisinin 80. kuruluş yıl dönümü kapsamında organize edilen "Rosatom Satranç Kupası" turnuvasında, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Mersin İl Temsilciliğinin işbirliğinde Akdeniz ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya, 250'den fazla sporcu katıldı.

Organizasyona konuk olan büyükusta (GM) Meylis Annaberdiyev, aynı anda 10 sporcuyla gösteri maçı yaptı.

 


Dereceye giren sporcular



Beş tur halinde gerçekleşen müsabakaların ardından 8 yaş ve altı kategorisinde Ali Göktuğ, 10 yaş ve altında Yiğit Can Arı, 12 yaş ve altında Miraç Karakurt birincilik elde etti.

FIDE ustası (FM) Ahmet Olçum'un altın madalya kazandığı açık kategoride, usta adayı (CM) Emre Kırılmaz ikinci, FIDE ustası Babageldi Annaberdiyev üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen madalya törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ve TSF Onursal Başkanı Gülkız Tulay da katıldı.

Organizasyon kapsamında, Tulay'ın moderatörlüğünde usta adayları (CM) milli sporcular Ege Öz ve Latife Yade Günaştı'nın katılımıyla söyleşi yapıldı.

 

"Yarışmada güzel oyunlar çıktığı için çok mutluyum"



Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, gazetecilere, Rosatom'un dünyanın dört bir yanındaki bölgelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan projeler uyguladığını söyledi.

Rosatom Satranç Kupası'na katılanları tebrik eden Butckikh, yarışmacıların hayallerini gerçekleştirerek gelecekteki başarıları için sağlam bir temel oluşturmalarını diledi.

Milli sporculardan Latife Yade de turnuvayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Bu kadar iyi oyuncunun bir arada oynadığı yarışmada güzel oyunlar çıktığı için çok mutluyum. Çok eğlenerek satranç oynuyorum." dedi.

Ege Öz de organizasyona katıldığı için mutlu olduğu dile getirdi, Rosatom'a teşekkür etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
