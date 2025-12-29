29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Josh Hart en az 3 maç yok

New York Knicks forveti Josh Hart, sağ ayak bileğini burkması nedeniyle takımın üç maçlık deplasman turunun başlangıcını kaçıracak.

calendar 29 Aralık 2025 12:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Josh Hart en az 3 maç yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New York Knicks forveti Josh Hart, sağ ayak bileğini burkması nedeniyle takımın üç maçlık deplasman turunun başlangıcını kaçıracak.

The Athletic'ten James L. Edwards tarafından paylaşılan bilgiye göre Hart, takımla birlikte deplasmana gitmedi ve New Orleans Pelicans ile San Antonio Spurs maçlarında da forma giyemeyecek. Lig kaynaklarına göre oyuncu ek testlerden geçiriliyor ve Knicks evine döndüğünde durumu yeniden değerlendirilecek.

Sakatlık, Noel Günü'nde Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan maçın dördüncü çeyreğinin son bölümünde meydana geldi. Hart, Dean Wade ile yaşadığı çarpışmanın ardından ayağını ters çevirdi. Buna rağmen sahada kalıp iki serbest atışı kullandıktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu.


Hart'ın yokluğu, Knicks'in son dönemdeki çıkışı göz önüne alındığında önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Hart'ın ilk beşe yerleşmesinin ardından New York, 11 galibiyet – 3 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Bu süreçte Hart, 12,3 sayı, 8,0 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakalarken, üç sayılık atışlarda %38,9 isabet oranına ulaştı.

Öte yandan Knicks cephesinde olumlu gelişmeler de var. Miles McBride, ayak bileği sakatlığı nedeniyle kaçırdığı dokuz maçın ardından Pazartesi günü sahalara dönmeye hazırlanıyor. Ayrıca Landry Shamet, sağ omzundaki sakatlıktan dönüş sürecinde tam saha çalışmalarına başladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.