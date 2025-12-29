New York Knicks forveti Josh Hart, sağ ayak bileğini burkması nedeniyle takımın üç maçlık deplasman turunun başlangıcını kaçıracak.The Athletic'ten James L. Edwards tarafından paylaşılan bilgiye göre Hart, takımla birlikte deplasmana gitmedi ve New Orleans Pelicans ile San Antonio Spurs maçlarında da forma giyemeyecek. Lig kaynaklarına göre oyuncu ek testlerden geçiriliyor ve Knicks evine döndüğünde durumu yeniden değerlendirilecek.Sakatlık, Noel Günü'nde Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan maçın dördüncü çeyreğinin son bölümünde meydana geldi. Hart, Dean Wade ile yaşadığı çarpışmanın ardından ayağını ters çevirdi. Buna rağmen sahada kalıp iki serbest atışı kullandıktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu.Hart'ın yokluğu, Knicks'in son dönemdeki çıkışı göz önüne alındığında önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Hart'ın ilk beşe yerleşmesinin ardından New York, 11 galibiyet – 3 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Bu süreçte Hart, 12,3 sayı, 8,0 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakalarken, üç sayılık atışlarda %38,9 isabet oranına ulaştı.Öte yandan Knicks cephesinde olumlu gelişmeler de var. Miles McBride, ayak bileği sakatlığı nedeniyle kaçırdığı dokuz maçın ardından Pazartesi günü sahalara dönmeye hazırlanıyor. Ayrıca Landry Shamet, sağ omzundaki sakatlıktan dönüş sürecinde tam saha çalışmalarına başladı.