29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Altınordu ilk yarıyı kötü bitirdi

Sezon başından beri işlerin yolunda gitmediği Altınordu'da sezonun ilk yarısı, İnegölspor karşısında alınan mağlubiyetle buruk tamamlandı

calendar 29 Aralık 2025 12:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu ilk yarıyı kötü bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda İnegölspor'a 3-1 mağlup olan Altınordu, devre arasına moralsiz girdi.

Grupta oynadığı 18 maçta sadece 1 galibiyet alan kırmızı-lacivertliler, 6 müsabakadan beraberlikle ayrılırken, 11 kez mağlup oldu.

İzmir ekibi bu periyotta 11 gol atıp, kalesinde 36 gol gördü.

Devre arasına 9 puanla 18'inci sırada giren Altınordu'nun kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 5'ten 8'e yükseldi.

Kırmızı-lacivertli ekip, averajla bir basamak altında son sırada yer alan Kepez Spor'la birlikte en az gol atan iki takımdan biri oldu.

Ligde 1 puan kazandığı ilk hafta dışındaki 18 haftayı düşme potasında geçiren Altınordu sergilediği performansla umut vermedi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.