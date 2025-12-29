Altınordu ilk yarıyı kötü bitirdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda İnegölspor'a 3-1 mağlup olan Altınordu, devre arasına moralsiz girdi.



Grupta oynadığı 18 maçta sadece 1 galibiyet alan kırmızı-lacivertliler, 6 müsabakadan beraberlikle ayrılırken, 11 kez mağlup oldu.



İzmir ekibi bu periyotta 11 gol atıp, kalesinde 36 gol gördü.



Devre arasına 9 puanla 18'inci sırada giren Altınordu'nun kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 5'ten 8'e yükseldi.



Kırmızı-lacivertli ekip, averajla bir basamak altında son sırada yer alan Kepez Spor'la birlikte en az gol atan iki takımdan biri oldu.



Ligde 1 puan kazandığı ilk hafta dışındaki 18 haftayı düşme potasında geçiren Altınordu sergilediği performansla umut vermedi.