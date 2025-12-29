Yıldız oyuncu Anthony Davis, Dallas Mavericks'te kalması ya da sezon içinde takas edilmesi fark etmeksizin, bu yaz uzun vadeli bir kontrat uzatması için harekete geçmeyi planlıyor.Dallas Hoops Journal'ın aktardığı bilgilere göre Davis, sezon sonuna kadar Dallas'ta kalması durumunda Mavericks ile sözleşme uzatma görüşmelerine oturacak. Eğer sezon bitmeden takas edilirse, Davis ve menajeri Rich Paul (Klutch Sports Group), Davis'i kadrosuna katan takım ile de uzun vadeli bir kontrat uzatması hedefleyecek.Davis, Ağustos ayında dört yıl ve toplam 275 milyon dolar değerinde maksimum kontrat uzatmasına imza atma hakkına sahip olacak.Yıldız uzun bu sezon 54,1 milyon dolar, gelecek sezon 58,5 milyon dolar kazanacak. Ayrıca 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.Lig genelinde birçok takım, Davis'in durumunu yakından takip ediyor. Golden State Warriors, Toronto Raptors ve Atlanta Hawks, olası bir takas senaryosuyla ilgilenen ekipler arasında yer alıyor.Davis'in Dallas'taki sezonu ise sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı. Yıldız oyuncu şu ana kadar yalnızca 16 maçta forma giyebildi. Bu karşılaşmalarda 20,5 sayı, 10,9 ribaund, 2,8 asist, 1,3 top çalma ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı. Şut yüzdeleri ise sahadan %52,1, üç sayılık atışlarda %32,3 ve serbest atış çizgisinden %71,0 oldu.Mavericks cephesi, yalnızca Davis için değil; aynı zamanda Daniel Gafford, Klay Thompson ve D'Angelo Russell için de takas pazarını aktif şekilde yokluyor.Takım etrafındaki takas söylentileri, Nico Harrison'ın genel menajerlik görevinden alınmasının ardından daha da hız kazandı.