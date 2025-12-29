29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Girona'da Stegen düşüncesi

Girona, Barcelona'dan Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen ile ilgileniyor.

29 Aralık 2025 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Girona'da Stegen düşüncesi






İspanya La Liga'da bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Girona, ara transfer dönemi öncesi yeni takviyeler için harekete geçti.

LIVAKOVIC İLE AYRILIK

Fenerbahçe'den kiralanan kaleci Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Girona, Barcelona'dan Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'e göz dikti.

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Girona, Stegen ile ilgileniyor. İspanyol kulübünün, 33 yaşındaki deneyimli kalecinin kiralık transferini düşündüğü ve transfer şartları için araştırmalara başladığı yazıldı.

SORUN FİNANSAL


Stegen'in Barcelona'ya yakınlığı ve süre bulmak için Girona'ya sıcak bakabileceği ancak bu transferin önündeki en büyük engelin finansal sorunlar olduğu belirtildi. Girona'nın, Stegen'in yıllık ücretini karşılayamayacağı aktarıldı.

Alman kaleci Stegen'in Girona'ya kiralık olarak gitmesi durumunda yıllık ücretinde indirim yapması veya Barcelona'nın 33 yaşındaki deneyimli file bekçisinin yıllık ücretinin bir kısmını karşılaması gerektiği belirtildi.

BÜTÇEYİ YAYMALARI GEREKİYOR

Girona'nın mali durumunda sorunlar olmadığı ancak kulübün küme düşme hattında olması ve yapılacak yeni takviyeler nedeniyle bütçesini yayması gerektiği ifade edildi.

BİR MAÇTA OYNADI

Barcelona'da bu sezon üçüncü kaleci durumuna düşen Stegen, sadece bir maçta kaleyi korudu.

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
