Girona'da Stegen düşüncesi

İspanya La Liga'da bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Girona, ara transfer dönemi öncesi yeni takviyeler için harekete geçti.Fenerbahçe'den kiralanan kaleci Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Girona, Barcelona'dan Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'e göz dikti.Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Girona, Stegen ile ilgileniyor. İspanyol kulübünün, 33 yaşındaki deneyimli kalecinin kiralık transferini düşündüğü ve transfer şartları için araştırmalara başladığı yazıldı.Stegen'in Barcelona'ya yakınlığı ve süre bulmak için Girona'ya sıcak bakabileceği ancak bu transferin önündeki en büyük engelin finansal sorunlar olduğu belirtildi. Girona'nın, Stegen'in yıllık ücretini karşılayamayacağı aktarıldı.Alman kaleci Stegen'in Girona'ya kiralık olarak gitmesi durumunda yıllık ücretinde indirim yapması veya Barcelona'nın 33 yaşındaki deneyimli file bekçisinin yıllık ücretinin bir kısmını karşılaması gerektiği belirtildi.Girona'nın mali durumunda sorunlar olmadığı ancak kulübün küme düşme hattında olması ve yapılacak yeni takviyeler nedeniyle bütçesini yayması gerektiği ifade edildi.Barcelona'da bu sezon üçüncü kaleci durumuna düşen Stegen, sadece bir maçta kaleyi korudu.