Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına tanıdık isim!

Fransa 3.Lig ekibi Caen, kulübün çoğunluk hissedarı Kylian Mbappe'nin sahipliğinde teknik direktörlük görevine yeni bir isim getirdi.



Fransız ekibi, takımın başına Gael Clichy'nin getirildiğini resmen duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Stade Malherbe Caen, profesyonel takımın başına Gaël Clichy'nin getirildiğini açıklar. Eski bir Fransa Milli Takımı oyuncusu olarak kulübümüze üst düzey tecrübe, modern futbol anlayışı ve günlük çalışma disiplinini taşıyacaktır" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca, Clichy'nin teknik ekibine Marvin Esor'un da katılacağı, mevcut teknik kadronun ise büyük ölçüde korunacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Ligue 2'den düşerek üçüncü lige gerileyen Caen'de, ligde alınan kötü sonuçlar ve Fransa Kupası'na erken veda edilmesinin ardından teknik direktör Maxime D'Ornano ile yollar ayrılmıştı.Futbolculuk kariyerinde Arsenal, Manchester City ve İstanbul Başakşehir formaları giyen Gael Clichy, Fransa Milli Takımı'nda 20 kez görev yaptı. Antrenörlük kariyerinde ise 2023-2025 yılları arasında Fransa U21 Milli Takımı teknik ekibinde yer aldı.