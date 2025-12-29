29 Aralık
İstanbulspor, Adana deplasmanında 5 gollü galip!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

calendar 29 Aralık 2025 16:30 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 16:39
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
İstanbulspor, Adana deplasmanında 5 gollü galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor, 5-1 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Florian Loshaj, 45+2. dakikada Emir Kaan Gültekin, 60 ile 76. dakikalarda Mustafa Sol ve 90. dakikada Fahri Ay kaydetti.

Ev sahibi Adana Demirspor'un tek golünü 29. dakikada Salih Karvazlı attı.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, puanını 24'e çıkararak 14. sırada yer aldı. Ligde toplam -30 puan cezası yiyen Adana Demirspor ise galibiyetsiz bir konumda -28 puanla ligin son sırasında konumlandı.

Ligde gelecek hafta İstanbulspor, Serikspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Eseneler Erokspor'u konuk edecek.

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Azad İlhan

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 63 Doğuhan Asım Dübüş), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Kayra Saygan), Ahmet Bolat (Dk. 70 Diyar Zengin), Gökdeniz Tunç (Dk. 81 Toprak Bayar), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Salih Kavrazlı, Ali Fidan (Dk. 81 Ali Arda Yıldız), Osman Kaynak


İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 46 Mamadou), Emir Kaan Gültekin (Dk. 70 Cham), Loshaj (Dk. 75 Fahri Kerem Ay), Duran Şahin (Dk. 74 Fatih Tultak), Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Enver Cenk Şahin (Dk. 59 Sambissa), Mustafa Sol

Goller: Dk. 29 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor), Dk. 31 Loshaj, Dk. 45+2 Emir Kaan Gültekin, Dk. 60 ve Dk. 76 Mustafa Sol, Dk. 90 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Duran Şahin, Dk. 33 Vefa Temel (İstanbulspor), Dk. 52 Enes Demirtaş, Dk. 55 Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
