Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.
Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor, 5-1 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Florian Loshaj, 45+2. dakikada Emir Kaan Gültekin, 60 ile 76. dakikalarda Mustafa Sol ve 90. dakikada Fahri Ay kaydetti.
Ev sahibi Adana Demirspor'un tek golünü 29. dakikada Salih Karvazlı attı.
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, puanını 24'e çıkararak 14. sırada yer aldı. Ligde toplam -30 puan cezası yiyen Adana Demirspor ise galibiyetsiz bir konumda -28 puanla ligin son sırasında konumlandı.
Ligde gelecek hafta İstanbulspor, Serikspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Eseneler Erokspor'u konuk edecek.
Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı
Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Azad İlhan
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 63 Doğuhan Asım Dübüş), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Kayra Saygan), Ahmet Bolat (Dk. 70 Diyar Zengin), Gökdeniz Tunç (Dk. 81 Toprak Bayar), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Salih Kavrazlı, Ali Fidan (Dk. 81 Ali Arda Yıldız), Osman Kaynak
İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 46 Mamadou), Emir Kaan Gültekin (Dk. 70 Cham), Loshaj (Dk. 75 Fahri Kerem Ay), Duran Şahin (Dk. 74 Fatih Tultak), Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Enver Cenk Şahin (Dk. 59 Sambissa), Mustafa Sol
Goller: Dk. 29 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor), Dk. 31 Loshaj, Dk. 45+2 Emir Kaan Gültekin, Dk. 60 ve Dk. 76 Mustafa Sol, Dk. 90 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Duran Şahin, Dk. 33 Vefa Temel (İstanbulspor), Dk. 52 Enes Demirtaş, Dk. 55 Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor)
