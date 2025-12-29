29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
0-065'
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
1-264'
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Sandro Tonali'den Eddie Howe'a övgü dolu sözler!

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, İngiliz ekibinin teknik direktörü Eddie Howe'un hayatında her zaman özel bir yere sahip olacağını söyledi.

calendar 29 Aralık 2025 19:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, teknik direktörü Eddie Howe ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Tonali, Howe için gelen sorunun ardından İngiliz teknik adam ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

"HAYATIMIN BİR PARÇASI OLACAK"

İtalyan orta saha oyuncusu, "Eddie Howe'un senin için her zaman özel bir yeri olacak mı?" sorusunun ardından, "Evet, bence öyle. Teknik direktör olarak nitelikleri ve sahada bana kattıklarının yanı sıra, bana bir insan olarak da çok şey kattı. Onu her zaman sevgiyle hatırlayacağım ve gelecekte de hayatımın br parçası olacağını düşünüyorum." dedi.

"BANA ÇOK YARDIMCI OLDU"


Howe'un kendisine çok yardım ettiğini söyleyen Tonali, "Üç yıl boyunca bana hem saha içinde hem de saha dışında çok yardımcı oldu ve bugün de bunu sürdürüyor. O çok iyi bir insan. Newcastle'da herkesin onun saygısını kazanması boşuna değil." sözlerini sarf etti.

Newcastle United forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki Tonali, 4 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
