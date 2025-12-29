Sandro Tonali'den Eddie Howe'a övgü dolu sözler!

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, teknik direktörü Eddie Howe ile ilgili gelen soruya cevap verdi.Tonali, Howe için gelen sorunun ardından İngiliz teknik adam ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.İtalyan orta saha oyuncusu,sorusunun ardından,dedi.Howe'un kendisine çok yardım ettiğini söyleyen Tonali,sözlerini sarf etti.Newcastle United forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki Tonali, 4 asist yaptı.