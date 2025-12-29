29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-133'
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında en çok kart gören takım Gaziantep FK, en az kart gören takım ise Trabzonspor olurken, toplamda 714 kart gösterildi.

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında en çok kart gören takım Gaziantep FK olurken, ligde en az kartı Trabzonspor gördü.

Anadolu Ajansının, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesiyle hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde kart raporu ele alındı.

Ligde 17 maçlık periyotta hakemler 676 kez sarı, 38 kez de kırmızı kartlarına başvurarak toplam 714 defa kart gösterdi.


Hakemlerin kartlarıyla en çok karşı karşıya kaldıkları Süper Lig ekibi ise Gaziantep FK oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıdaki 17 maçlık bölümde 50 sarı kart, 3 kırmızı kart yedi.

En çok kart gören takımlar sıralamasında ilk basamaktaki Gaziantep FK'yi 46 sarı kart ve 1 kırmızı kartla Çaykur Rizespor takip ederken, Zecorner Kayserispor 44 sarı kart, 2 kırmızı kartla üçüncü sırada yer aldı.

Ligde forma giyen oyuncular, en çok sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle sarı kart görürken, hakeme itiraz nedeni de kartlardaki en büyük sebeplerden biri oldu.

Kuralların devamlı ihlali, oyunun tekrar başlamasının geciktirilmesi, yedek kulübesinde ihtarlık hareketler ve oyun tekrar başlarken gerekli mesafenin açılmaması da hakemlerin kartlarına başvurmasının sebepleri arasında yer aldı.

- Sarı kartlarda zirve Emirhan Topçu'nun

İlk yarının en hırçın futbolcusu Beşiktaşlı Emirhan Topçu oldu.

Siyah-beyazlı oyuncu ligde görev aldığı 13 maçta 7 sarı kart görürken 1 maçta takımını yalnız bıraktı, gördüğü son kartla da ceza sınırına ulaştı.

Emirhan Topçu'yu 6'şar sarı kartla Gaziantep FK'den Arda Kızıldağ, Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydın, Kocaelispor'dan Show, Konyaspor'dan Uğurcan Yazğılı takip etti.

- En fazla 58 kart, en az 34 kart çıktı

Ligin 9. haftası 58 kartla ilk yarıda en çok kart gösterilen hafta olarak kayıtlara geçti.

Hakemler söz konusu haftada 57 defa sarı kartlarına müracaat ederken, 1 kez de kırmızı kart gösterdi. Ligin 10. ve 13. haftaları ise hakemlerin daha az karta başvurduğu dönem oldu. Bu haftalarda toplam 34'er kez kart çıkarken bunların 6'sı kırmızı kart olması dikkati çekti.

- En az kart Trabzonspor'a

Ligin ilk yarısında en az kartı Trabzonsporlu futbolcular gördü.

Bordo-mavili ekibin oyuncuları 28 kez sarı kartla karşılaşırken 3 kez de kırmızı kartla oyundan atıldı.

- Kırmızı kart rekoru Gençlerbirliği'nde

Ligde ilk yarının kırmızı kart rekoru ise Gençlerbirliği'nin oldu.

Hakemler, Başkent temsilcisinin oyuncularını 5 kere kırmızı kartla oyundan ihraç etse de Gençlerbirliği 30 sarı kartla ligin en az sarı kart gören ekipleri arasında yer aldı.

Gençlerbirliği'ni 4 kırmızı kartla Göztepe izlerken Gaziantep FK, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor 3'er kırmızı kart gördü.

ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor oyuncuları ise hiç kırmızı kart görmeyerek sezonun ilk yarısını noktaladı.

Ligin ilk yarısında gösterilen 38 kırmızı kartın 18'i ikinci sarıdan gösterilirken, ciddi faulden 10 oyuncu ihraç edildi.

Hakemler ayrıca şiddetli hareket ve rakibin bariz gol atma şansının serbest vuruş veya penaltı gerektiren bir ihlalle önlenmesi, saldırgan, hakaret edici veya küfürlü konuşma ve jest, el kol hareketleri şeklinde gerekçelerle kırmızı kartlarına başvurdu.

- Kırmızı kart zirvesinde Orkun Kökçü ve Thalisson Kelven var

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü, ilk yarıda en çok kırmızı kart gören iki oyuncudan biri oldu.

Siyah-beyazlı oyuncu, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla takımını eksik bırakırken, Gençlerbirliği futbolcusu Thalisson Kelven'le ilk sırayı paylaştı.

- Takımların gördüğü kartlar

Süper Lig'de takımların kart raporu şöyle:

Takım Sarı Kart Kırmızı Kart Toplam Kart
Gaziantep FK 50 3 53
Çaykur Rizespor 46 1 47
Zecorner Kayserispor 44 2 46
Kocaelispor 42 2 44
Beşiktaş 41 3 44
ikas Eyüpspor 41 0 41
Fenerbahçe 40 1 41
RAMS Başakşehir 36 3 39
Kasımpaşa 37 2 39
Hesap.com Antalyaspor 37 2 39
Samsunspor 36 2 38
TÜMOSAN Konyaspor 36 1 37
Göztepe 32 4 36
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 34 2 36
Corendon Alanyaspor 36 0 36
Gençlerbirliği 30 5 35
Galatasaray 30 2 32
Trabzonspor 28 3 31


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
