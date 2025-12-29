Ege takımlarını düşme korkusu sardı

Farklı liglerde yer alan birçok takım 2026 yılına küme düşme korkusuyla girecek.TFF 1'inci Lig'de haftalarca alt sıralara demir atan Manisa Futbol Kulübü son 4 maçta yaptığı çıkışla düşme hattından kıl payı sıyrıldı Son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip devreyi 23 puanla düşme potasının 2 puan üzerinde tamamladı.TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki iki İzmir takımı birden devre arasına küme düşme barajında girdi. İlk yarı boyunca oynadığı 18 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Altınordu ve son 5 maçını üst üste kaybeden Bucaspor 1928 topladıkları 9'ar puanla el ele 3'üncü Lig'e gidiyor. İki takımın kurtuluş barajıyla aralarında 8'er puanlık fark bulunuyor.TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor 9 puanla düşme hattında bulunuyor.Bu sezon bölgesel olarak oynanan TFF 3'üncü Lig'de 4'üncü Grup'ta son 3 sırayı Ege takımları oluşturuyor.Başkanı bahis soruşturmasında şike iddiasıyla tutuklanan, ikinci yarıda ligden çekileceğini açıklayan Ege'nin köklü takımlarından Nazillispor grupta galibiyetsiz 4 puanla son sırada. Bahis soruşturmasında kadrolarını kaybeden kulüplerden İzmir ekipleri Bornova 1877 grupta ilk yarıda 8 puan, İzmir Çoruhlu FK ise 9 puan toplayabildi. İki İzmir takımı amatöre düşme kabusu görüyor.Grupta son haftalarda üst üste 4 galibiyet alarak düşme hattına 8 puan fark atan Türk futbolunun tarihi kulübü Altay ise Süper Lig döneminden eski yabancılarına olan borçlarını 2026 yılının ilk günlerinde ödeyemezse puan silme ve küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Transfer yasaklısı Altay 4 yıl içinde Süper Lig'den amatör ligin kıyısına gelmişti.Bu sezon futbolda bahis soruşturmasıyla sarsılan alt liglerde Futbol Federasyonu'nun yeni düzenleme yapmayı değerlendirdiği iddia ediliyor. TFF'nin sezon ortasında statü değişikliği yaparak 3'üncü Lig'deki gruplardan 1 değil 2 takımın direkt olarak 2'nci Lig'e çıkmasını, 3 değil 2 takımın küme düşmesini görüştüğü belirtiliyor. Alt lig kulüplerinden bu değişiklikle ilgili görüş alındığı öğrenildi. Gruplardan sezon sonunda 2 takım çıkıp 2 takım düşerse Ege ekiplerinin şansı artacak.