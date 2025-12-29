Çaykur Rizespor'da Vaclav Jurecka ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da ayrılık yaşandı.
Karadeniz ekibi, Çek futbolcu Vaclav Jurecka ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Jurecka'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."ifadeleri kullanıldı.
