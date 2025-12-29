29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Çaykur Rizespor'da Vaclav Jurecka ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Çek futbolcu Vaclav Jurecka'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini açıkladı.

calendar 29 Aralık 2025 17:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çaykur Rizespor'da Vaclav Jurecka ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da ayrılık yaşandı.
 
Karadeniz ekibi, Çek futbolcu Vaclav Jurecka ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.
 
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Jurecka'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."ifadeleri kullanıldı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.