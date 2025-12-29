Flamengo, Filipe Luis ile uzattı!

Brezilya ekibi Flamengo ile başta Libertadores kupası olmak üzere toplam 8 kupa kazanan genç teknik adam Filipe Luis, başarılarının ödülünü aldı.
Flamengo, 40 yaşındaki başarılı teknik adamın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
Brezilya ekibinin başında 88 maçta görev alan Filipe Luis, 57 galibiyet elde ederken, maç başı 2.17 puan ortalaması yakaladı.
