29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
0-0
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
2-3
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
0-0DA
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Mısır ve Güney Afrika üst tura yükseldi

Afrika Uluslar Ligi B Grubu'nda Mısır, Angola ile 0-0 berabere kalarak grubu lider tamamladı. Güney Afrika ise Zimbabve'yi 3-2 yenerek ikinci sıradan üst tura yükseldi.

calendar 29 Aralık 2025 20:56 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 21:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mısır ve Güney Afrika üst tura yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afrika Uluslar Ligi B grubu son maçında Angola ile Mısır karşı karşıya geldi.
 
Adrar Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.
 
Bu sonuçla birlikte 7 puanla grubu lider tamamladı ve üst tura yükseldi. Angola ise 2 puanda kalarak en iyi üçüncüler kontenjanından bir üst tura çıkmak için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.
 
Angola'da ülkemizde top koşturan Fredy, Maestro, Show ve Mario Balburdia, Türkiye'ye erken dönecek.
 
Grubun diğer maçında ise Güney Afrika, Zimbabve'yi 3-2 mağlup ederek 6 puana yükseldi ve grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Zimbabve ise 1 puanla grubu sonuncu sırada tamamladı.
 
Güney Afrika'nın gollerini Tshepang Moremi, Lyle Foster ve penaltıdan Oswin Appollis kaydetti. Zimbabve'nin gollerini ise Tawanda Maswanhise ve Aubrey Modiba (kendi kalesine) attı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.