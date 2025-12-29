Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Veolia Towers!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu'nun 12. hafta maçında 30 Aralık Salı günü Almanya temsilcisi Veolia Towers'ı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Avrupa Kupası'nda 7 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda averajla 3. sırada yer alıyor.
Alman ekibi ise oynadığı 11 maçı da kaybetti. Veolia Towers, 10. ve son basamakta bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki son maçında Umana Reyer Venezia'ya 94-85 mağlup oldu.
