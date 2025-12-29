Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Sergen Yalçın'dan kesin veto

Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısı öncesi Rafa Silva dosyası krize dönüştü.



Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, takım içinde belirsizlik ve huzursuzluk istemediğini yönetime net bir dille iletti.





SERGEN YALÇIN: "BUNA İZİN VERMEM"



Deneyimli teknik adamın, Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili tavrı kesin. Yalçın, oyuncunun mevcut çalışma temposu ve süreci uzatan tutumu devam ederse, ikinci yarı öncesi yapılacak Antalya kampında yer almasını istemediğini bildirdi.

Tecrübeli çalıştırıcının mesajı açık:Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise Rafa Silva için belirlenen bonservis bedelinde geri adım atmıyor. Yönetimin, Portekizli futbolcu için net şekilde 15 milyon euro talep ediyor ve bu rakamın altına kesinlikle inilmesini düşünmüyor.Kulüp kaynakları, sürecin uzamasının teknik heyeti ciddi şekilde rahatsız ettiğini vurgularken, Sergen Yalçın'ın bu konunun bir an önce kapanmasını istiyor.

Rafa Silva cephesinin talepleri ile kulübün çizdiği çerçeve arasındaki farkın kapatılıp kapatılamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ortak bir noktada buluşulması halinde deneyimli oyuncunun 30 Haziran 2027'de bitecek sözleşmesi feshedilecek.



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.









