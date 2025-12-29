29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Hawks, Anthony Davis takası fikrine "oldukça ilgili"

Atlanta Hawks, Dallas Mavericks'in yıldız uzunu Anthony Davis'i takas yoluyla kadrosuna katma ihtimaline karşı "oldukça ilgili" durumda.

calendar 29 Aralık 2025 13:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hawks, Anthony Davis takası fikrine 'oldukça ilgili'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atlanta Hawks, Dallas Mavericks'in yıldız uzunu Anthony Davis'i takas yoluyla kadrosuna katma ihtimaline karşı "oldukça ilgili" durumda.

Bilgi, NBA muhabiri Chris Haynes tarafından 'NBA on Prime' yayınında paylaşıldı.

Haynes, Hawks'ın Davis için oluşturabileceği olası bir pakette Trae Young'ın yer almayacağını belirtti. Young, sezon sonunda 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesi halinde serbest kalabilir. Bunun yerine Atlanta'nın, 2024 Draftı'nın bir numaralı seçimi Zaccharie Risacher'ı içeren bir paket sunabileceği ifade ediliyor.


"Dallas büyük ihtimalle sona eren kontratlar, genç varlıklar ve draft hakları isteyecektir. Ve muhtemelen geçen sezonun bir numaralı seçimi Zach Risacher da bu paketin içinde yer alacaktır," ifadelerini kullanan Haynes, Dallas'ın beklentilerine dikkat çekti.

Trae Young ve 46 milyon dolarlık maaşı olası takasın dışında kalırsa, Kristaps Porzingis'in 30,7 milyon dolarlık sona eren kontratının takas matematiğinde kritik bir parça olacağı belirtiliyor.

Brett Siegel (Clutch Points), hafta başında Hawks'ın Davis için nabız yokladığını bildirmişti. Ancak Siegel, görüşmelerde somut bir ilerleme olmadığını ve Atlanta'nın Porzingis'in kontratı etrafında daha düşük maaşlı bir oyuncuya yönelmesinin daha olası görüldüğünü de aktardı.

Davis'in kontrat büyüklüğü göz önüne alındığında, bu hamle Hawks için tam anlamıyla bir "all-in" hamlesi olarak değerlendiriliyor. Yıldız uzun bu sezon 54,1 milyon dolar, gelecek sezon ise 58,5 milyon dolar kazanacak. Ayrıca 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Haynes ayrıca Davis'i kadrosuna katacak bir takımın, büyük ihtimalle onu hemen bir kontrat uzatmasına ikna etmek zorunda kalacağını vurguladı. Ancak Davis'in uzun sakatlık geçmişi, bu konuda ciddi bir risk oluşturuyor. Tecrübeli uzun şu anda hafif sağ kasık sakatlığı ile mücadele ediyor.

Davis bu sezon yalnızca 16 maçta forma giydi. 2023-24 sezonunda Lakers ile çıktığı 76 normal sezon maçı dışında, 2018-19'dan bu yana hiçbir sezonda 62 maçın üzerine çıkamadı.

Savunma açısından bakıldığında Davis, Hawks için büyük bir fark yaratabilir. Atlanta, mevcut beş maçlık mağlubiyet serisi sırasında 15-17 derecesine gerileyerek .500'ün altına düştü. Hawks, son yedi mağlubiyetinde 126 ve üzeri sayı yedi. Sezon genelinde rakiplerine %47,8 saha içi isabet oranı tanıyan Atlanta, bu alanda ligde 23. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.