Atlanta Hawks, Dallas Mavericks'in yıldız uzunu Anthony Davis'i takas yoluyla kadrosuna katma ihtimaline karşı "oldukça ilgili" durumda.Bilgi, NBA muhabiri Chris Haynes tarafından 'NBA on Prime' yayınında paylaşıldı.Haynes, Hawks'ın Davis için oluşturabileceği olası bir pakette Trae Young'ın yer almayacağını belirtti. Young, sezon sonunda 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesi halinde serbest kalabilir. Bunun yerine Atlanta'nın, 2024 Draftı'nın bir numaralı seçimi Zaccharie Risacher'ı içeren bir paket sunabileceği ifade ediliyor.ifadelerini kullanan Haynes, Dallas'ın beklentilerine dikkat çekti.Trae Young ve 46 milyon dolarlık maaşı olası takasın dışında kalırsa, Kristaps Porzingis'in 30,7 milyon dolarlık sona eren kontratının takas matematiğinde kritik bir parça olacağı belirtiliyor.Brett Siegel (Clutch Points), hafta başında Hawks'ın Davis için nabız yokladığını bildirmişti. Ancak Siegel, görüşmelerde somut bir ilerleme olmadığını ve Atlanta'nın Porzingis'in kontratı etrafında daha düşük maaşlı bir oyuncuya yönelmesinin daha olası görüldüğünü de aktardı.Davis'in kontrat büyüklüğü göz önüne alındığında, bu hamle Hawks için tam anlamıyla bir "all-in" hamlesi olarak değerlendiriliyor. Yıldız uzun bu sezon 54,1 milyon dolar, gelecek sezon ise 58,5 milyon dolar kazanacak. Ayrıca 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.Haynes ayrıca Davis'i kadrosuna katacak bir takımın, büyük ihtimalle onu hemen bir kontrat uzatmasına ikna etmek zorunda kalacağını vurguladı. Ancak Davis'in uzun sakatlık geçmişi, bu konuda ciddi bir risk oluşturuyor. Tecrübeli uzun şu anda hafif sağ kasık sakatlığı ile mücadele ediyor.Davis bu sezon yalnızca 16 maçta forma giydi. 2023-24 sezonunda Lakers ile çıktığı 76 normal sezon maçı dışında, 2018-19'dan bu yana hiçbir sezonda 62 maçın üzerine çıkamadı.Savunma açısından bakıldığında Davis, Hawks için büyük bir fark yaratabilir. Atlanta, mevcut beş maçlık mağlubiyet serisi sırasında 15-17 derecesine gerileyerek .500'ün altına düştü. Hawks, son yedi mağlubiyetinde 126 ve üzeri sayı yedi. Sezon genelinde rakiplerine %47,8 saha içi isabet oranı tanıyan Atlanta, bu alanda ligde 23. sırada yer alıyor.