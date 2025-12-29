29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Galatasaray'dan transferde Elye Wahi harekatı!

Galatasaray'da golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Eintracht Frankfurt formasını terleten Elye Wahi ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

calendar 29 Aralık 2025 12:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan transferde Elye Wahi harekatı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası'nda gruptan yükselmeyi garantilemesi ve turnuvanın da favorileri arasında yer alması nedeniyle Victor Osimhen'in dönüş tarihi bir hayli uzayacağa benziyor.

Bu dönemde forvette elinde sadece Mauro İcardi kalan sarı-kırmızılılar, kiralık olarak bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Bu futbolcu, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi'den başkası değil. Kulübüyle yol ayrımına gelen ve fazla forma şansı bulamayan Fransız yıldız için harekete geçiliyor.

Bu sezon Alman ekibinde sadece hamle oyuncusu olarak toplamda 14 maçta sadece 400 dakika forma giyebilen Wahi, 1 gol atarken 3 de asiste imzasını attı. Son yıllarda gittiği takımlarda tutunamayan ancak sıçrama yapacağı bir takım arayan Fildişi Sahili asıllı Fransız yıldız, yeni bir arayış içerisinde.


TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile birlikte yüksek bir maliyet harcamadan forvetteki sorunu çözmek isteyen G.Saray'ın ilgisine oyuncu da kayıtsız kalmıyor. Eğer taraflar anlaşmaya varırsa oyuncu da Türkiye'ye sıcak bakıyor.

  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
