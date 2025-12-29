Galatasaray'dan Yunus Akgün'e vize yok!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Yunus Akgün ile ilgili karar verildi.
Avrupa'dan çok sayıda takımın radarına giren Yunus Akgün'ün ayrılığına yönetimden onay çıkmadı.
Sezon başında Barış'a gelen teklifler gibi Yunus'a gelecek transfer teklifleri de geri çevirecek olan yönetim, altyapıdan yetişen milli oyuncu ile uzun yıllar yola devam etmek istiyor.
DURMAK BİLMİYOR
Galatasaray'da fıtık ameliyatı olmasına rağmen 1 aydan kısa bir süre içinde sahalara dönen Yunus Akgün, durmak bilmiyor.
İzin yapmayan başarılı futbolcu, çalışmalarına Florya'da devam ediyor.
1.5 AY ÖNCE AMELİYAT OLDU
8 Kasım'da fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, mucizevi şekilde 1 aydan önce sahalara dönmüştü. Fizik olarak hâlâ yüzde yüz seviyeye gelmeyen milli futbolcu, takıma verilen 1 haftalık izinde tatile çıkmadı
İstanbul'da kalan 25 yaşındaki oyuncu, Florya'ya giderek bireysel çalışmalar yapıyor. Okan Buruk'un bu sezon 10 numarada konumlandırdığı Yunus, yükselen performansıyla ilaç oldu.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen başarılı oyuncu, bu sezon çıktığı 19 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Avrupa'dan çok sayıda takımın radarına giren Yunus Akgün'ün ayrılığına yönetimden onay çıkmadı.
Sezon başında Barış'a gelen teklifler gibi Yunus'a gelecek transfer teklifleri de geri çevirecek olan yönetim, altyapıdan yetişen milli oyuncu ile uzun yıllar yola devam etmek istiyor.
DURMAK BİLMİYOR
Galatasaray'da fıtık ameliyatı olmasına rağmen 1 aydan kısa bir süre içinde sahalara dönen Yunus Akgün, durmak bilmiyor.
İzin yapmayan başarılı futbolcu, çalışmalarına Florya'da devam ediyor.
1.5 AY ÖNCE AMELİYAT OLDU
8 Kasım'da fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, mucizevi şekilde 1 aydan önce sahalara dönmüştü. Fizik olarak hâlâ yüzde yüz seviyeye gelmeyen milli futbolcu, takıma verilen 1 haftalık izinde tatile çıkmadı
İstanbul'da kalan 25 yaşındaki oyuncu, Florya'ya giderek bireysel çalışmalar yapıyor. Okan Buruk'un bu sezon 10 numarada konumlandırdığı Yunus, yükselen performansıyla ilaç oldu.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen başarılı oyuncu, bu sezon çıktığı 19 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.