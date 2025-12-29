29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Raptors, Mo Bamba ile anlaştı

Toronto Raptors, rotasyondaki sakatlık sorunlarıyla mücadele ederken pota altı derinliğini artırmak adına Mo Bamba ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Toronto Raptors, rotasyondaki sakatlık sorunlarıyla mücadele ederken pota altı derinliğini artırmak adına Mo Bamba ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Jakob Poeltl'ın sırt problemi nedeniyle forma giyememesi, Toronto'yu rotasyonunu yeniden şekillendirmeye zorladı. Raptors, Pazar günü Golden State'e karşı oynanan maçta Scottie Barnes'ı pivot pozisyonunda başlatmak zorunda kaldı.

Bu hamle, Poeltl sahalara dönene kadar pota altında fiziksel güç ve istikrar sağlama ihtiyacını net biçimde ortaya koydu.


Şu ana kadar yedek pivot dakikalarının büyük bölümünü Sandro Mamukelashvili üstlenmişti; ancak oyuncunun doğal fiziksel dezavantajları, bu rolü istikrarlı şekilde sürdürmesini zorlaştırdı.

Poeltl'ın birden fazla maç kaçırmasının kesinleşmesiyle birlikte Raptors yönetimi, ön alan için ek bir takviyenin gerekli olduğuna karar verdi.

Mo Bamba, bu sezonu G League'de Salt Lake City Stars formasıyla geçirdi. 2.13 metre boyundaki uzun oyuncu, çıktığı 15 maçta 16,5 sayı, 11,9 ribaund ve 2,7 blok ortalamalarıyla dikkat çekici bir performans sergiledi.

Bamba, daha önce NBA'de Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, LA Clippers ve New Orleans Pelicans formaları giymişti.

Mali açıdan bu transfer, Toronto'yu ilk maaş sınırının yaklaşık 474 bin dolar üzerine taşırken, kulübü lüks vergisi sınırının yaklaşık 2,1 milyon dolar içine soktu.

Buna rağmen Raptors yönetiminin, pota altı rotasyonunu dengelemek adına bu ek maliyeti göze aldığı belirtiliyor.

 Reklam 
