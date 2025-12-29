29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Somaspor'da transfer başlıyor

Sezonun ilk yarısını alt sıralarda kapatan Somaspor'da yönetim transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

calendar 29 Aralık 2025 12:53
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Somaspor'da transfer başlıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2025-2026 sezonunun devre arasına 9 puanla 16'ncı basamakta giren Somaspor'da yönetim transfer çalışmalarıyla ilgili resmi açıklamada bulundu.

Lig tablosunda arzu edilen yerde olmadıklarını belirten yönetim kurulu açıklamada, "Somaspor, yalnızca bir futbol kulübü değil, Soma'nın ortak değeri, sevinci ve gururudur. Bu bilinçle, yaşanan olumsuz gidişatın sorumluluğunu görmezden gelmeden, tüm gerçekliğiyle kabul ediyoruz. Yönetim olarak, teknik ekip, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızla birlikte bu süreci en sağlıklı şekilde aşmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hiçbir sorun halının altına süpürülmemekte, her başlık masaya yatırılarak çözüm odaklı adımlar atılmaktadır. Bu kapsamda, devre arasında ihtiyaç duyulan mevkilere, mücadele gücü yüksek ve Somaspor formasının ağırlığını taşıyabilecek futbolcuları kadromuza katmak için çalışmalarımız başlamıştır" ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
