Ertuğrul Doğan: 'Transferleri değerlendiriyoruz!'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın tarihsel kimliğine yakışır bir oyun ortaya koyduklarını, bu noktada teknik direktör Fatih Tekke'nin payının oldukça büyük olduğunu belirtti.



Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, sezon başında attıkları adımların bugün sahada görünen karakterin temelini oluşturduğunu ifade etti.



Trabzonspor'un her zaman büyük hedefleri olan, bu hedefleri planlı bir yapı üzerine inşa etmeyi görev sayan bir kulüp olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

Başkan Doğan, Tekke'nin oyuncuları tanıma biçiminin, doğru müdahalelerinin ve anlık değişimlere uyumunun, takımı bir bütün haline getiren en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret ederek,ifadelerini kullandı.Transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:Ertuğrul Doğan, ülke futbolunun etrafında farklı tartışmaların sürdüğünü de belirterek,değerlendirmesinde bulundu.Trabzonspor'un duruşundan güç alan bir camia olduğunu vurgulayan Doğan,ifadesine yer verdi.