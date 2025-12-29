Galatasaray'da kabus bitti! 2026'da fabrika ayarlarına dönüyor

Süper Lig'e verilen arada bir hafta izin yapan Galatasaray'da sakat oyuncular tamamen iyileşti.
Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo sarı-kırmızılı takıma dönmeye hazır durumdalar.
2025'in son bölümünde sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta bir hayli zorlanan teknik direktör Okan Buruk iyileşen bu üç oyuncu ile birlikte de rahat bir nefes aldı.
Uğurcan'ın yeniden kaleyi devralması beklenirken Singo ve Kaan'ın farklı bölgelerde forma giyebilmesi teknik heyetin de elini güçlendiriyor.
Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo sarı-kırmızılı takıma dönmeye hazır durumdalar.
2025'in son bölümünde sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta bir hayli zorlanan teknik direktör Okan Buruk iyileşen bu üç oyuncu ile birlikte de rahat bir nefes aldı.
Uğurcan'ın yeniden kaleyi devralması beklenirken Singo ve Kaan'ın farklı bölgelerde forma giyebilmesi teknik heyetin de elini güçlendiriyor.