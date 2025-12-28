28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Edinson Cavani futbolu bıraktığını açıkladı

38 yaşındaki Uruguaylı yıldız Edinson Cavani, Palermo, Napoli, PSG, Manchester United ve Valencia gibi kulüplerin ardından son olarak Boca Juniors kariyerini tamamlayarak futbolu bıraktığını açıkladı.

calendar 28 Aralık 2025 21:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Edinson Cavani futbolu bıraktığını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kariyerinde Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United ve Valencia gibi dev kulüplerde forma giyen, son olarak 2023 yılında Boca Juniors'a transfer olan Edinson Cavani, profesyonel futbolu bıraktığını duyurdu.
 
38 yaşındaki Uruguaylı yıldız, bu kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu. "Çok teşekkürler futbol" başlıklı mesajında duygularını paylaşan Cavani, futbolun kendisini nasıl şekillendirdiğini ve hayallerini gerçekleştirmesine nasıl imkan sağladığını anlattı.
 
Cavani mesajında aile, arkadaş, takım arkadaşları ve antrenörlerine teşekkür ederken, her kulüpteki taraftarların sevgisinin hayatı boyunca yanında olacağını vurguladı...
 
İşte Cavani'nin veda mesajı:
 
"Beni şekillendirdin, benden çok şey istedin, düştüğümde ayağa kalkmayı ve yolun her adımını değerli kılmayı öğrettin.
 
Çocukken imkansız gibi görünen hayallerimi gerçekleştirmeme ve saha içinde ve dışında inanılmaz insanlarla tanışmama imkan verdin.
 
Bunların hiçbiri ailem, arkadaşlarım, takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve her şeyden önce insanlar olmadan mümkün olmazdı.Her ülkede ve her kulüpte taraftarların gösterdiği sevgi, hayatım boyunca yanımda taşıyacağım bir şey olacak.
 
Her antrenmanda ve her maçta her şeyimi verdiğimi bilmenin huzuruyla, içim rahat bir şekilde ayrılıyorum.Hatalarla, doğrularla ama bana bu kadar çok şey kazandıran bu mesleğe her zaman saygı duyarak…"
 
38 yaşındaki yıldızın futbol kariyeri, Güney Amerika ve Avrupa'da kazandığı sayısız başarı ve taraftarların sevgisiyle hatırlanacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.