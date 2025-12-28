Keçiörengücü, evinde üç puanı üç golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 3-1'lik skorla kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Junior Fernandes, 45. dakikada Wellington ve 60. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydetti.
Ümraniyespor'un tek golünü ise 76. dakikada Engjell Hoti attı.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 26'ya yükseltti. Ümraniyespor, 21 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Keçiörengücü, Hatayspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.
Stat: Aktepe
Hakemler: Berkay Erdemir, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Ali Vardar
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 84 Hakan Bilgiç), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 Erkam Develi), İshak Karaoğul, Ezeh (Dk. 84 Süleyman Luş), Fernandes (Dk. 74 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 90+1 Haqi Osman), Diouf
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Ali Turap Bülbül (Dk. 66 Emre Kaplan), Serkan Göksu (Dk. 46 Hoti), Dokanovic, Bardhi (Dk. 84 Atalay Babacan), Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Barış Ekincier), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 66 Kosoko),
Goller: Dk. 22 Fernandes, Dk. 45 Wellington, Dk. 60 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 76 Hoti (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ali Dere, Dk. 37 İbrahim Akdağ, Dk. 72 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 56 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor)
