Keçiörengücü, evinde üç puanı üç golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

calendar 28 Aralık 2025 15:30 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 15:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 3-1'lik skorla kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Junior Fernandes, 45. dakikada Wellington ve 60. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydetti. 

Ümraniyespor'un tek golünü ise 76. dakikada Engjell Hoti attı.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 26'ya yükseltti. Ümraniyespor, 21 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Keçiörengücü, Hatayspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.
Stat: Aktepe

Hakemler: Berkay Erdemir, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Ali Vardar

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 84 Hakan Bilgiç), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 Erkam Develi), İshak Karaoğul, Ezeh (Dk. 84 Süleyman Luş), Fernandes (Dk. 74 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 90+1 Haqi Osman), Diouf


Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Ali Turap Bülbül (Dk. 66 Emre Kaplan), Serkan Göksu (Dk. 46 Hoti), Dokanovic, Bardhi (Dk. 84 Atalay Babacan), Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Barış Ekincier), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 66 Kosoko),

Goller: Dk. 22 Fernandes, Dk. 45 Wellington, Dk. 60 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 76 Hoti (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ali Dere, Dk. 37 İbrahim Akdağ, Dk. 72 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 56 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
