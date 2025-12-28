Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan istiyor!

Gaziantep FK, ilk yarının sona ermesinin ardından teknik direktör Burak Yılmaz'ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.
Gaziantep FK'nın listesinde Trabzonspor'dan iki futbolcu yer aldığı ortaya çıktı.
Burak Yılmaz'ın ekibi, Trabzonspor'dan kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna katmak istiyor.
Gaziantep FK, bonservisi Trabzonspor'da olan ve sezonun ilk yarısında Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Denis Dragus ile de ilgileniyor.
