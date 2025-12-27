27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
1-0DA
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
1-1
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
0-053'
27 Aralık
Udinese-Lazio
1-1
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-2
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Cagliari teknik direktöründen Semih Kılıçsoy övgüsü!

Cagliari Teknik Direktörü Vincenzo Pisacane, Semih Kılıçsoy hakkında konuştu.

calendar 27 Aralık 2025 23:38 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 23:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Cagliari teknik direktöründen Semih Kılıçsoy övgüsü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Beşiktaş'tan Serie A kulübü Cagliari'ye kiralık gönderilen Semih Kılıçsoy, son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor.

Genç forvet son olarak, Cagliari'nin Torino ile karşılaştığı maçta attığı muhteşem golle takımına galibiyeti getirdi.

Torino maçının ardından Cagliari Teknik Direktörü Vincenzo Pisacane, milli forvetin performansı hakkında konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK"

Vincenzo Pisacane,"Elimde çok büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda dar alanlarda yaptıkları adeta sirk gösterisi gibi" dedi.


İtalyan hoca, "Elbette maç atmosferi farklı. Uyum ve taktik anlamda bazı zorluklar yaşadı. Unutmamak gerekir ki Türkiye Ligi'nden geliyor; orada takımı maçların yüzde 80'inde yüzde 80 topa sahip oluyor.

Biz onu bekledik, koruduk, kolladık. Kolay olmadı çünkü futbol anlamında bambaşka bir dünyadan geliyor. Hepimiz onun adına mutluyuz. Bu anı ne kadar beklediğini biliyoruz ve bunu sonuna kadar hak etti." şeklinde konuşarak Semih Kılıçsoy'a güvendiğini belirtti.

SEZON PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla 11 maçta süre alırken 2 de gol attı.

1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
