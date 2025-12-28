Erzincan, yetiştirdiği milli sporcularla badmintondaki başarı çıtasını yükseltiyor

Erzincan, badmintonda yetiştirdiği milli sporcular ve elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.



Farklı yaş kategorilerinde 35 milli sporcu bulunduğu kentte faaliyet gösteren 9 badminton kulübünde 6 ila 25 yaş arası 145 sporcu, geleceğin şampiyonları olabilmek için yoğun tempoda çalışıyor.



Milli takım antrenörleri Uğur Erçetin ve Murat Sönmez nezaretinde sürdürülen antrenmanlarda sporcular, olimpiyat hedefiyle hazırlanıyor.

Sporcular, 2025 yılında kente 99 madalya kazandırdı.Milli takım antrenörlerinden Uğur Erçetin, AA muhabirine, Erzincan'ın İstanbul, Ankara, Samsun, Bursa gibi büyükşehirlere karşı mücadele ettiğini söyledi.Elde ettikleri başarıları yetiştirdikleri sporcularla kazandıklarını aktaran Erçetin, şöyle konuştu:Murat Sönmez ise Erzincan'ın yaklaşık 15 yıldır badmintonda lokomotif kentlerden biri haline geldiğini belirtti.Ülkenin 5 Avrupa şampiyonunun Erzincan'dan çıktığını işaret eden Sönmez, kenti en iyi şekilde temsil edip birçok dereceler aldıklarını anlattı.Çalışmalarını belirli bir program dahilinde sürdürdüklerini dile getiren Sönmez,dedi.Antrenmanlarının yoğun tempoda geçtiğini aktaran Sönmez, şunları kaydetti:19 yaşındaki milli sporcu Sudenaz Acun da elde ettiği başarılardan bahsederek,diye konuştu.11 ve 13 yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları bulunan 13 yaşındaki Kağan Erçetin iseifadelerini kullandı.