28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-177'
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-373'
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
0-037'
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Beşiktaş'tan orta saha hamlesi: Hicham Boudaoui

Beşiktaş, Nice forması giyen 26 yaşındaki orta saha Hicham Boudaoui'yi transfer listesine aldı.

calendar 28 Aralık 2025 14:16
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi: Hicham Boudaoui
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş, orta saha transferi için Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor. 

TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar, Nice forması giyen 26 yaşındaki orta saha Hicham Boudaoui de Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Nice ile 17 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.