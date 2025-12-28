Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Beşiktaş, orta saha transferi için Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor.
TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar, Nice forması giyen 26 yaşındaki orta saha Hicham Boudaoui de Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Nice ile 17 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi: Hicham Boudaoui
Beşiktaş, Nice forması giyen 26 yaşındaki orta saha Hicham Boudaoui'yi transfer listesine aldı.
Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'ta Jörgensen'in alternatifi yine Premier Lig'den!
-
9
Necip Uysal'dan açıklama: "Şaşkınım, üzgünüm"
-
8
Ömer Toprak, Real Sociedad'ta!
-
7
Oğuzhan Özyakup'tan Necip Uysal tepkisi
-
6
Fenerbahçe'nin listesinde: Emin Bayram
-
5
Dursun Özbek: "Başarımız rahatsız ediyor"
-
4
Cagliari teknik direktöründen Semih Kılıçsoy övgüsü!
-
3
Fenerbahçe, Mert Günok için harekete geçti!
-
2
Fenerbahçe'den Frattesi için cazip teklif
-
1
Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Souffian El Karouani
- 15:09 Real Madrid'den Ruben Neves'e ret!
- 15:05 Nicolas Jackson'ın menajerinden İtalya itirafı
- 14:59 Fenerbahçe Beko'dan Arturs Zagars'ın sakatlığına ilişkin açıklama!
- 14:50 Zaniolo için transfer itirafı!
- 14:42 Beşiktaş'a transferde rakip çıktı: Arnaud Kalimuendo
- 14:37 Galatasaray'a özel tribün: En ucuz bilet 5 Bin TL
- 14:31 Bodrum FK, 2025'i mutsuz bitirdi!
- 14:16 Altay'da ihtar çeken oyuncu sayısı 7'ye yükseldi
- 14:16 Beşiktaş'tan orta saha hamlesi: Hicham Boudaoui
- 14:08 Göztepe'de Lis'in büyük değişimi!
- 13:56 Erden Timur için destek açıklaması
- 13:49 Sporcu ailenin "beşikte başlayan" karate sevgisi
- 13:43 Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali!
- 13:42 Ağrılı gurbetçi gençler kışın, unutulan "topa dara" oyunuyla stres atıyor
- 13:39 Erzincan, yetiştirdiği milli sporcularla badmintondaki başarı çıtasını yükseltiyor
- 13:32 Duvan Zapata için Beşiktaş yanıtı!
- 13:26 Gardiyan antrenör, 17 yılda dart milli takımına teknik direktör oldu
- 13:25 Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları başlıyor
- 13:23 Türk okçuluğunda hedef "olimpiyatlarda madalya geleneğini" sürdürmek
- 13:19 Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu
- 13:18 Talen Horton-Tucker'dan Saras itirafı!
- 13:14 Yeni Adana Stadyumu, Turkcell Süper Kupa yarı final maçına hazır
- 12:54 Ömer Toprak, Real Sociedad'ta!
- 12:44 Samet Akaydin için sürpriz transfer ihtimali!
- 12:42 Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan istiyor!
- 12:27 Dünya manşetlerinde Victor Osimhen!
- 12:14 Spalletti: "Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum"
- 12:09 Westbrook, asist sıralamasında Magic Johnson'ı geride bıraktı!
- 11:44 Trabzonspor'da Savic için veda düşüncesi
- 11:37 Dursun Özbek: "Başarımız rahatsız ediyor"
- 11:30 Rodrigo Becao için yeni talip!
- 11:21 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tarihi takas ihtimali
- 11:21 Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Souffian El Karouani
- 11:17 Galatasaray, Icardi ile masaya oturuyor
- 11:10 Disasi'de son karar Okan Buruk'un!
- 11:07 Jerome Opoku'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!
- 10:44 Fenerbahçe'ye ilaç olacak: Anthony Musaba
- 10:38 Murat Özbostan'dan Beşiktaş eleştirisi!
- 10:25 Trabzonspor'da Galatasaray öncesi kriz!
- 10:23 Yunus Akgün durmak bilmiyor: Ameliyattan sahaya!
- 10:10 Fenerbahçe, Mert Günok için harekete geçti!
- 10:06 Galatasaray, kararı ona bıraktı!
- 10:03 Fenerbahçe'nin listesinde: Emin Bayram
- 09:53 Trabzonspor'un yeni gözdesi Ahmed Kutucu
- 09:48 Fenerbahçe'ye Alman panzeri! Sadettin Saran görüştü
- 09:43 İşte Galatasaray'ın Ruben Neves bütçesi!
- 09:33 Trabzonspor'dan Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye teklif
- 09:25 Beşiktaş'ta Jörgensen'in alternatifi yine Premier Lig'den!
- 09:24 Galatasaray yönetiminin yeni hamlesi: 25 milyon dolar
- 09:10 Galatasaray'dan Ugarte için teklif hazırlığı!
- 00:55 Nijerya, Süper Lig'in yıldızları ile kazandı!
- 00:40 Juventus, ikinci yarıda açıldı: Kenan Yıldız boş geçmedi
- 23:38 Cagliari teknik direktöründen Semih Kılıçsoy övgüsü!
- 23:21 Beşiktaş'ın Premier Lig'den golcü hedefi: Arnaud Kalimuendo
- 23:16 Oğuzhan Özyakup'tan Necip Uysal tepkisi
- 23:15 Milli yüzücü Derin Akar,11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
- 22:40 Trabzonspor'dan sürpriz hamle: Oğuz Aydın
- 22:27 Trabzonspor Turkcell, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti!
- 22:20 Aston Villa, tarihi serisine Chelsea'yi de dahil etti
- 22:09 Fenerbahçe'den Frattesi için cazip teklif
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Real Madrid'den Ruben Neves'e ret!
Nicolas Jackson'ın menajerinden İtalya itirafı
Zaniolo için transfer itirafı!
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu
Ömer Toprak, Real Sociedad'ta!
Spalletti: "Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum"
Juventus, ikinci yarıda açıldı: Kenan Yıldız boş geçmedi
Como, deplasmanda gövde gösterisi yaptı!
Semih Kılıçsoy açıldı: Üst üste 2 maçta gol!
Manchester United, tek golle Newcastle United'ı yendi!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9