Beşiktaş'tan orta saha hamlesi: Hicham Boudaoui

Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.



Beşiktaş, orta saha transferi için Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor.



TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar, Nice forması giyen 26 yaşındaki orta saha Hicham Boudaoui de Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Nice ile 17 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.













