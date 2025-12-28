28 Aralık
Beşiktaş GAİN'den inanılmaz son!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş GAİN, Aliağa Petkim Spor'u deplasmanda son saniye basketiyle 75-72 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon ligde 13'te 13 yaptı.

28 Aralık 2025
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, Aliağa Petkim Spor deplasmanına konuk oldu.

Beşiktaş, Aliağa Petkim Spor deplasmanında son saniye üçlüğü ile maçı 75-72 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren üçlüğü Jonah Mathews attı.

Son saniye basketiyle kazanan Beşiktaş, bu sezon ligde 13'te 13 yaptı. Aliağa Petkim Spor, ligde sekizinci mağlubiyetini aldı.


Beşiktaş, ligde gelecek hafta Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji deplasmanına gidecek.

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

Aliağa Petkimspor: Whittaker 5, Efianayi 7, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Floyd 4, Franke 18, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 8, Sajus 22

Beşiktaş GAİN: Mathews 21, Dotson 7, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 3, Zizic 15, Kamagate 4, Berk Uğurlu 10, Lemar 2, Canberk Kuş 1, Anthony Brown 7

1.⁠ ⁠Periyot: 18-23

Devre: 41-37

3.⁠ ⁠Periyot: 56-54



