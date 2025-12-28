Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda 2 golle galip!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-0 yendi.
Ligin 14. hafta mücadelesinde Ünye Kadın Spor Kulübü, Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha'da Fenerbahçe arsaVev'i konuk etti.
Maç, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe arsaVev'in gollerini 74. dakikada Maria Salas ve 90+2. dakikada Andrea Staskova attı.
