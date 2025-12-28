28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-190'
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-290'
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe arsaVev, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü deplasmanda 2-0 mağlup etti.

calendar 28 Aralık 2025 17:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda 2 golle galip!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-0 yendi.

Ligin 14. hafta mücadelesinde Ünye Kadın Spor Kulübü, Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha'da Fenerbahçe arsaVev'i konuk etti.

Maç, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe arsaVev'in gollerini 74. dakikada Maria Salas ve 90+2. dakikada Andrea Staskova attı.

