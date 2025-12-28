28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
13:30
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
13:30
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
14:30
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Fenerbahçe'nin listesinde: Emin Bayram

Fenerbahçe, Westerlo forması giyen 22 yaşındaki stoper Emin Bayram ile ilgileniyor.

Fenerbahçe, devre arası transferinde uygun şartlar oluşursa bir de stoper transferi yapacak.

Hedefte yer alan oyunculardan birisinin de Galatasaray altyapısında yetişen ve şu anda Westerlo forması giyen Emin Bayram olduğu öğrenildi.

Westerlo forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 22 yaşındaki Emin Bayram, savunma performansının yanı sıra 2 gol, 2 asist ile skor katkısı da verdi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Emin Bayram'ın, Belçika temsilcisi Westerlo ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
