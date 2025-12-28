Fenerbahçe'nin listesinde: Emin Bayram

Fenerbahçe, devre arası transferinde uygun şartlar oluşursa bir de stoper transferi yapacak.
Hedefte yer alan oyunculardan birisinin de Galatasaray altyapısında yetişen ve şu anda Westerlo forması giyen Emin Bayram olduğu öğrenildi.
Westerlo forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 22 yaşındaki Emin Bayram, savunma performansının yanı sıra 2 gol, 2 asist ile skor katkısı da verdi.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Emin Bayram'ın, Belçika temsilcisi Westerlo ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
