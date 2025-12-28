28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-177'
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-373'
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
0-037'
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ali Koç'un tavsiyesinin ardından olağanüstü kongre önerisini düşünüyor. Yönetimde, "Devam" düşüncesince olan yöneticiler de bulunuyor.

calendar 28 Aralık 2025 13:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Sadettin Saran ile başlayan ve pozitif devam eden tablo, son dönemde yaşanan olaylarla değişti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, savcılığın operasyonunda ifade vermesinin ardından özel hayatıyla ilgili mesajların sosyal medyada paylaşılması ve Adli Tıp Kurumu'nda testinin pozitif çıkmasının [Sadettin Saran, daha sonra özel bir kuruma yeniden test verdi.] ardından sarı-lacivertlilerde olumlu tablo terse döndü.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE DÜŞÜNCESİ

Fenerbahçe'de taraftarlar, başkan Saran ve yönetime destek verirken Sadettin Saran'ın olağanüstü kongre düşüncesi de bulunuyor.

ALİ KOÇ'TAN ZİYARET VE DESTEK


Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, yaşananların ardından cuma günü kulübü ziyaret etti ve başkan Saran'a destek verdi.

Yaşanan sürecin en başından bu yana Sadettin Saran'a destek veren Ali Koç, yaptığı ziyarette olağanüstü kongre için Saran'a tavsiyede bulundu.

"KONGRE KARARI AL"

Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede, "Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güven oyu al, aday ol, ben aday olmayacağım, takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor." şeklinde tavsiye verdi.

Sadettin Saran, bu önerinin ardından olağanüstü kongreyi de düşünmeye başladı.

YÖNETİMDE FİKİR AYRILIĞI

Fenerbahçe Yönetimi'nde ise fikir ayrılığı bulunuyor.

Yönetimde destek verenler kadar bazı arkadaşlarının Saran'a, "Kongre kararı alalım" bazılarının da "Transferleri tamamlayıp ayrılalım." dediği öğrenildi. Sadettin Saran'a yönetimden devam etmesi konusunda destek verenler de olduğu öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.