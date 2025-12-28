Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ile başlayan ve pozitif devam eden tablo, son dönemde yaşanan olaylarla değişti.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, savcılığın operasyonunda ifade vermesinin ardından özel hayatıyla ilgili mesajların sosyal medyada paylaşılması ve Adli Tıp Kurumu'nda testinin pozitif çıkmasının [Sadettin Saran, daha sonra özel bir kuruma yeniden test verdi.] ardından sarı-lacivertlilerde olumlu tablo terse döndü.
OLAĞANÜSTÜ KONGRE DÜŞÜNCESİ
Fenerbahçe'de taraftarlar, başkan Saran ve yönetime destek verirken Sadettin Saran'ın olağanüstü kongre düşüncesi de bulunuyor.
ALİ KOÇ'TAN ZİYARET VE DESTEK
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, yaşananların ardından cuma günü kulübü ziyaret etti ve başkan Saran'a destek verdi.
Yaşanan sürecin en başından bu yana Sadettin Saran'a destek veren Ali Koç, yaptığı ziyarette olağanüstü kongre için Saran'a tavsiyede bulundu.
"KONGRE KARARI AL"
Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede, "Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güven oyu al, aday ol, ben aday olmayacağım, takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor." şeklinde tavsiye verdi.
Sadettin Saran, bu önerinin ardından olağanüstü kongreyi de düşünmeye başladı.
YÖNETİMDE FİKİR AYRILIĞI
Fenerbahçe Yönetimi'nde ise fikir ayrılığı bulunuyor.
Yönetimde destek verenler kadar bazı arkadaşlarının Saran'a, "Kongre kararı alalım" bazılarının da "Transferleri tamamlayıp ayrılalım." dediği öğrenildi. Sadettin Saran'a yönetimden devam etmesi konusunda destek verenler de olduğu öğrenildi.
