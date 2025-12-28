28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
13:30
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
13:30
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
14:30
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Trabzonspor'da Savic için veda düşüncesi

Trabzonspor, yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Stefan Savic ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

calendar 28 Aralık 2025 11:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Savic için veda düşüncesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'da ikinci sezonunu yaşayan Stefan Savic, sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramadı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden ayrılan Karadağlı futbolcu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret, 500 bin avro da imza parası olmak üzere 3 milyon avroya 3 senelik sözleşme imzaladı.

Savic, Süper Lig'de geçen sezon 4 kez sakatlık geçirirken 13 karşılaşmada 841 dakika sahada kaldı. Bu sezon da sakatlıklar yaşayan Karadağlı futbolcu, 13 lig maçında 1036 dakika görev yaptı.


26 LİG MAÇINDA GÖREV ALAMADI

Ligin son haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçın ardından tedavisi nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklanan Savic, bordo-mavili ekipteki 2 sezonunda 6 kez sakatlık yaşarken 26 maçı kaçırdı.

Trabzonspor ile geçen sezon öncesinde sözleşme imzalayan Karadağlı oyuncu, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivaspor ile yapılan maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve ikinci haftadaki İkas Eyüpspor maçında da kadroda yer alamadı.

Bellona Kayserispor ile oynanan 3. hafta erteleme maçını da sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Savic'in sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildi ve 14 hafta sahalardan uzak kaldı.

TÜMOSAN Konyaspor ile 3 Mart'ta oynanan maçta yine sakatlanan Savic, 3 maç, 4 Mayıs'ta antrenmanda sakatlanması nedeniyle de 4 maç forma giyemedi.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Trabzonspor'da bu sezon takım kaptanlığına getirilen ve 1 gole imza atan Stefan Savic, ilk 11 hafta tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligin 11. haftasındaki Galatasaray deplasmanında sakatlanan Savic, 4 maçın ardından Beşiktaş maçında ikinci yarıda oyuna girdi.

Gençlerbirliği maçında yeniden sahalara ilk 11'de dönen Savic, yine sakatlandı.

Bordo-mavili kulüp, bu kez sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilen oyuncunun bir süre daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

TRABZONSPOR'DA VEDA DÜŞÜNCESİ

Trabzonspor, bu performansının ardından sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Stefan Savic ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.