İtalya Serie A'nın 17. haftasında Lecce, Como'yu ağırladı.



Stadio Via del Mare'de oynanan mücadeleyi Como 3-0 kazandı.



Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 20'de Nico Paz, 66'da Jacobo Ramon ve 78'de Anastasios Douvikas kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Como, Serie A'daki puanını 27'ye çıkarırken Lecce ise 16 puanda kaldı.



Gelecek hafta Como, sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Lecce ise Juventus deplasmanına gidecek.



