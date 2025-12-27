27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-128'
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-028'
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
3-068'
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Mehmet Altıparmak: "Hak ettiğimiz bir galibiyet"

Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, Bandırmaspor galibiyeti sonrası konuştu.

27 Aralık 2025
Trendyol 1. Lig'in 19. hafta müsabakasında Bandırmaspor'u 2-0 yenen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bandırmaspor karşısında iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının dengeli geçtiğini aktaran Altıparmak şunları kaydetti:


"Biz oyun planımızı kurmuştuk ama rakibin beşli savunmasından dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Normal geçen bir karşılaşma oldu. Devre arasında oyuncularımıza kimin ne yapacağı anlattık. İkinci yarı istek, arzu ve fiziksel olarak üstünlüğümüz ortaya çıktı. İkinci yarı mükemmel oynadık diyebilirim. Neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik. İstediğimiz oyun şeklini sahaya yansıtarak çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bütün oyuncularımı gönülden kutluyorum. Çünkü karşılaşmayı kazanmayı inanılmaz istediler. Maçın başından sonuna kadar hep beraber mücadele ettiler. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Devre arasına çok istediğimiz ve beklediğimiz bir galibiyeti alarak güzel bir şekilde girdik. Her zaman söylediğim gibi lig ikinci yarı başlıyor. Şimdi sorumluluklar daha fazlalaştı. Bir hedefimiz var, üst tarafı yakalamak. Bu galibiyetle oyuncularımızın kafasındaki 'acabalar' kalkmış oldu. Devre arası transferleri ile daha iyi bir Sivasspor izleteceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
