27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-190'
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-190'
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
3-190'
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-190'
27 Aralık
Burnley-Everton
0-090'
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0DA
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-490'

Uluslararası Antalya Ultra Maratonu'nun beşincisi başladı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Ultra Maratonu başladı.

27 Aralık 2025 18:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uluslararası Antalya Ultra Maratonu'nun beşincisi başladı
Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Ultra Maratonu başladı.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre "Maviden Beyaza" sloganıyla farklı ülkelerden yaklaşık 1800 sporcuyu buluşturan maratonun ilk gününde 22, 33, 57 ve 85 kilometrelik parkurlar koşuldu.

Organizasyonda 85 kilometre erkeklerde 9 saat 22 dakikalık derecesiyle Yehvenii Yarmolenko, kadınlarda ise 9.06.03'lük derecesiyle Kristina Tokareva birinci oldu.


57 kilometre erkekler kategorisini Ali Özkan 6.05.02'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Aynı parkurun kadınlar kategorisini ise Natalia Kahraman, 7 saat 13 dakikalık derecesiyle kazandı.

33 kilometrelik parkurdaki yarışı erkeklerde Üzeyir Söylemez 2.37.26, kadınlarda ise Kseniia Avdeeva 3.03.06'lık derecesiyle birinci bitirdi.

22 kilometrelik parkurda ise erkeklerde Aleksandr Gorunov 1.29.16, kadınlarda Ayşenur Demirci 1.52.51'lik dereceyle ilk sırayı elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını veren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, organizasyonun ana destekçisi olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Maratondaki sporcu sayısının her geçen yıl daha da arttığına dikkati çeken Kotan, "Bu, bizim için gurur verici. Konyaaltı'mızın dört bir yanının keşfedildiği bu yolculuğa eşlik etmek çok keyifliydi. Parkurlar oldukça zorlu ama bir o kadar da eğlenceli. Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, 28 Aralık'ta sona erecek.

