Sivasspor, Bandırmaspor'u evinde mağlup etti

Trendyol 1. Lig 19. hafta maçında Sivasspor, Bandırmaspor'u ağırladı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Bekir Turaç Böke ve Valon Ethemi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor 25 puan olurken, Bandırmaspor ise 26 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Sivasspor, Erzurumspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor ise Sakaryaspor deplasmanına gidecek.
Deplasman gibi deplasman: Sivas❄️pic.twitter.com/4lXXlpkGZ0
— Sporxtv (@sporxtv) December 27, 2025