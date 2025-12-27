27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-130'
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-030'
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
3-069'
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Sarıyer, Bodrum FK'yi tek golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sarıyer, sahasında Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

calendar 27 Aralık 2025 15:31 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 15:48
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Sarıyer, Bodrum FK'yi tek golle geçti!
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sarıyer, sahasında Bodrum FK'yi konuk etti.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarıyer, 1-0 kazanmayı başardı.

Sarıyer'in golünü Axel Urie kaydetti. Konuk ekip Bodrum FK'de 18. dakikada Taulant Seferi, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Sarıyer, 21 puanla 16. sırada yer aldı. Bodrum FK ise 32 puanla 4. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Sarıyer, Iğdır FK'yi konuk edecek. Bodrum FK, Pendikspor'a konuk olacak.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz

SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 80 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara (Dk. 90 Fethi Özer), Anziani, Emre Yeşilyurt, Regattin (Dk. 80 Baran Engül), Dembele (Dk. 14 Urie-Dk. 90 Eşref Korkmazoğlu))


Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 78 Imeri), Ahmet Aslan (Dk. 90 Mustafa Erdilman), Mohammed, Dimitrov, Ali Habeşoğlu (Dk. 65 Adem Metin Türk), Seferi

Gol: Dk. 51 Urie (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 26 Seferi, Dk. 77 Adem Metin Türk (Sipay Bodrum FK), Dk. 90+3 Traore, Dk. 90+5 Emre Yeşilyurt, Dk. 90+5 Furkan Akyüz (SMS Grup Sarıyer)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
