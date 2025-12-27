Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sarıyer, sahasında Bodrum FK'yi konuk etti.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarıyer, 1-0 kazanmayı başardı.
Sarıyer'in golünü Axel Urie kaydetti. Konuk ekip Bodrum FK'de 18. dakikada Taulant Seferi, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Sarıyer, 21 puanla 16. sırada yer aldı. Bodrum FK ise 32 puanla 4. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Sarıyer, Iğdır FK'yi konuk edecek. Bodrum FK, Pendikspor'a konuk olacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz
SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 80 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara (Dk. 90 Fethi Özer), Anziani, Emre Yeşilyurt, Regattin (Dk. 80 Baran Engül), Dembele (Dk. 14 Urie-Dk. 90 Eşref Korkmazoğlu))
Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 78 Imeri), Ahmet Aslan (Dk. 90 Mustafa Erdilman), Mohammed, Dimitrov, Ali Habeşoğlu (Dk. 65 Adem Metin Türk), Seferi
Gol: Dk. 51 Urie (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 26 Seferi, Dk. 77 Adem Metin Türk (Sipay Bodrum FK), Dk. 90+3 Traore, Dk. 90+5 Emre Yeşilyurt, Dk. 90+5 Furkan Akyüz (SMS Grup Sarıyer)
